Posof'ta İstiklal Marşı coşkusu
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Posof'ta İstiklal Marşı coşkusu

12.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:25
Posof'ta İstiklal Marşı coşkusu

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı Posof'ta heyecanla kutlandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı Posof'ta heyecanla kutlandı.

Posof İlkokulu toplantı salonunda yapılan kutlama programına Posof Kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Çam ve resmi daire yetkilileri katıldı.

Tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy un hayatını anlatan sinevizyon gösterisinden sonra öğrenciler şiir okudu. Öğrencilerin canlandırdığı bir gazinin verdiği ders oyunu ise ilgi ile takip edildi. - ARDAHAN

Posof'ta İstiklal Marşı coşkusu
Posof'ta İstiklal Marşı coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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