Posof Belediye Başkanı Yılın Yerel Yöneticisi Seçildi

Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından düzenlenen "Yılın Yerel Yöneticileri" ödülüne Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar layık görüldü.



Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen"Yılın Yerel Yöneticileri" ödülüne Yönetim ve Kurumsal Belediyecilik kategoriside yapılan anket kapsamında kullanılan oylarla AK Parti Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar seçildi.



Kayseri Erciyes Tekir Yaylası Kardan Adam tesislerinde gerçekleştirilen ödül törenine Ardahan Belediye başkanı Faruk Köksoy ile birlikte katılan Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar almış olduğu ödül sonrası hatıra fotoğrafı çekildiler. - ARDAHAN