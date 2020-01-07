07.01.2020 23:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:16

Karayip adalarından Porto Riko'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti, en az 8 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle adada olağanüstü hal ilan edildi, ancak ilk etapta verilen tsunami alarmı ise geri alındı.



Artçı sarsıntıların arka arkaya yaşandığı adada elektrik şalterlerinin önlem olarak kendiliğinden kapanması nedeniyle ada genelinde elektrik kesintisi hakim. 300 bin kadar hanenin de susuz kaldığı belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle