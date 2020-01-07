Porto Riko'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti
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Porto Riko'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti

Porto Riko'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde bir kişi öldü, en az sekiz kişi de yaralandı. Depremde ülkenin turizm sembollerinden biri olarak bilinen "Pencere Noktası" (Punta Ventana) da yok oldu.

07.01.2020 23:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:16
Porto Riko'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti

Karayip adalarından 'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti, en az 8 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle adada olağanüstü hal ilan edildi, ancak ilk etapta verilen tsunami alarmı ise geri alındı.


Artçı sarsıntıların arka arkaya yaşandığı adada elektrik şalterlerinin önlem olarak kendiliğinden kapanması nedeniyle ada genelinde elektrik kesintisi hakim. 300 bin kadar hanenin de susuz kaldığı belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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