Porno yıldızı Ron Jeremy hakkında yeni taciz ve tecavüz suçlamaları: Suçlu bulunursa 250 yıl hapis... Porno yıldızı Ron Jeremmy hakkında Los Angeles'ta, aralarında 15 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 13 kadına cinsel şiddet uygulama suçlarından yeni davalar açıldı.

Porno yıldızı Ron Jeremmy hakkında Los Angeles'ta, aralarında 15 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 13 kadına cinsel şiddet uygulama suçlarından yeni davalar açıldı.

Savcılar, taciz ve tecavüz iddialarının 2004 yılına dayandığını söylüyor. 67 yaşındaki porno yıldızı Jeremy hakkında 2014 ve 2019 yılları arasında dört kadına tecavüz ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu suçlamalarıyla açılan davalar da devam ediyor.

Ron Jeremy porno endüstrisinin en çok bilinen isimlerinden biri. Jeremy, yaklaşık 40 yılda 1.700'den fazla porno filmde oynadı.

Gerçek adı Ronald Jeremy Hyatt olan porno oyuncusu suçlu bulunursa 250 yıla kadar hapis cezası alabilir. Jeremy ise suçlamaları reddediyor.

Porno yıldızı Haziran ayında 25 yaşında ve 30 yaşında iki kadına tecavüz etme, 33 ve 46 yaşındaki iki kadına da cinsel tacizde bulunma suçlarından Haziran ayında hakim karşısına çıkmıştı.

Avukatı mahkemede suçlamaları reddetti ve müvekkilinin '4.000'den fazla kadınla ilişkisi olduğunu' ve 'kadınların kendilerini Jeremy'nin kollarına attıklarını' söyledi.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre savcılar, duruşmadan sonra başka cinsel taciz iddiaları da geldiğini söyledi.

Guiness Rekorlar kitabında

Yeni iddialar, 13 kadına toplamda 20 tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarını kapsıyor. Mağdur oldukları iddia edilen kadınlar yaşları da 15 ila 54 arasında değişiyor.

İddia edilen en son taciz olayının da yılbaşında Hollywood'daki bir işletmenin dışında yaşandığı belirtiliyor.

Rolling Stone dergisi 2017 yılında 10'dan fazla kadının Jeremy'yi cinsel istismarla suçladıklarını, suçlamalar arasında da elle taciz, uygunsuz fiziksel temas ve cinsel tacizin bulunduğunu yazmıştı.

Jeremy ise dergiye açıklamasında "Hiç kimseye, asla ama asla tecavüz etmem" demişti.

Ron Jeremy, "Porno filmlerde en çok yer alan oyuncu" olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi. Hakkında da 2001 yılında 'Porno Yıldızı: Ron Jeremy Efsanesi' adıyla bir belgesel çekildi.

Jeremy bazı bilgisayar oyunlarında, Hollywood filmlerinde ve Moby, Guns N'Roses, Armin Van Buuren'in de dahil olduğu birçok sanatçının kliplerinde oynadı.