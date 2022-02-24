Poppy Playtime Chapter 2 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini alıyor. Poppy Playtime'ın yönetmeni Isaac Christopherson kısa süre önce bir Kissy Missy hayran yapımı görseli retweetledi. Bulmaca-macera oyunu Poppy Playtime, korku ve kötülükle dolu bir dünyada hayatta kalmanız için size meydan okuyor. Peki, Poppy Playtime Chapter 2 ne zaman çıkacak? Poppy Playtime bölüm 2 çıkış tarihi ne zaman?

POPPY PLAYTIME CHAPTER 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Terk edilmiş bir oyuncak fabrikasının her köşesinde farklı görevler sizi beklemekte. Teaser videosunda bir çıkış aralığı duyuruldu ancak henüz kesin bir tarih açıklanmadı. 22 Şubat 2022'de piyasaya sunulması beklenen oyunun, Mart 22'ye ertelendiği iddia ediliyor.

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