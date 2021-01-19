Pomem başvuru tarihleri ne zaman? Polislik sınavı 2021 ne zaman?

Polislik Akademisi 27. dönem POMEM sınavları hakkında duyuruda bulundu. Heyecanla bekleyen başvuru adayları Pomem başvuru tarihleri ne zaman? Polislik sınavı 2021 ne zaman? sorularını soruyor.

26, dönemi geride bırakan ve 27. dönem için hazırlıklar yapan POMEM, 27. Dönem POMEM sınavları hakkında duyuruda bulundu. POMEM başvuru tarihleri ne zaman? Polislik sınavı 2021 ne zaman? sorularını merak etmekte.

POMEM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN? POLİSLİK SINAVI 2021 NE ZAMAN?

Polislik akademisi 27. dönem POMEM sınavları hakkında ön bilgide bulundu. Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olarak iki aşamalı gerçekleşen sınav hakkında Polislik Akademisi şu açıklamada bulundu.

'27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır. Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.'