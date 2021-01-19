Pomem başvuru tarihleri ne zaman? Polislik sınavı 2021 ne zaman?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Pomem başvuru tarihleri ne zaman? Polislik sınavı 2021 ne zaman?

19.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:23
Pomem başvuru tarihleri ne zaman? Polislik sınavı 2021 ne zaman?

Polislik Akademisi 27. dönem POMEM sınavları hakkında duyuruda bulundu. Heyecanla bekleyen başvuru adayları Pomem başvuru tarihleri ne zaman? Polislik sınavı 2021 ne zaman? sorularını soruyor.

26, dönemi geride bırakan ve 27. dönem için hazırlıklar yapan POMEM, 27. Dönem POMEM sınavları hakkında duyuruda bulundu. POMEM başvuru tarihleri ne zaman? Polislik sınavı 2021 ne zaman? sorularını merak etmekte.

POMEM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN? POLİSLİK SINAVI 2021 NE ZAMAN?

Polislik akademisi 27. dönem POMEM sınavları hakkında ön bilgide bulundu. Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olarak iki aşamalı gerçekleşen sınav hakkında Polislik Akademisi şu açıklamada bulundu.

'27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır. Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.'

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pomem başvuru tarihleri ne zaman? Polislik sınavı 2021 ne zaman? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 11:35:22. #1.14#
title