Polonya Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı desteği vermeye hazır - Haberler
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Polonya Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı desteği vermeye hazır

AA, Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel
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Polonya Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı desteği vermeye hazır

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Morawiecki, Ukrayna- Rusya arasındaki gerilimin yükselmesinin ardından yaptığı açıklamada "Polonya Kiev'e takviye savunma silahları sağlamaya hazır." ifadesini kullandı.

Polonya Başbakanı ayrıca "Herkes barış ister ancak Kremlin'den gelen sinyaller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş başlatmaya çalıştığını gösteriyor." diye konuştu.

Polonya, 1 Şubat'ta Ukrayna'ya füze, topçu mühimmatı, uçaksavar füzesi, hafif havan topları, insansız hava araçları ve çeşitli savunma silahı yardımı yapılacağını açıklamıştı.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel

Ukrayna, Polonya, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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