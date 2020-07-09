Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu Polonya'daki eski bir tren istasyonunda bir şişenin içerisinde köle işçileri tarafından yazılmış eski bir mektup bulundu.

Polonya'daki eski bir tren istasyonunda bir şişenin içerisinde köle işçileri tarafından yazılmış eski bir mektup bulundu. Mektupta, "Bu kağıt parçasını kim bulursa, Hitler'in insanlığa karşı savaşını hatırlayacak, tıpkı Cermenlerin insanları kovduğu zamanki gibi" ifadeleri yer alıyor.

Polonya'nın Nowe Skalmierzyce kasabasındaki eski bir tren istasyonunun yenileme çalışmaları sırasında Nazi döneminde Jan Karalewski (39) ve Wladyslaw Sobanski (41) adlı işçiler tarafından şişenin içine gizlenmiş bir mektup bulundu. 1941 tarihli mektupta, "Bu mektubu buraya hatırlatma notu olarak bırakıyoruz" ifadeleri yer alırken şunlar da belirtildi : "Bu kağıt parçasını kim bulursa, Hitler'in insanlığa karşı savaşını hatırlayacak, tıpkı Cermenlerin insanları kovduğu zamanki gibi."

ŞİŞENİN İÇİNDE BULUNDU

Cermenler, Cermen Şövalyelerine bir referanstı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman askerlerine atıfta bulunmak için argo olarak kullanılıyordu. Polonya'nın Nowe Skalmierzyce Belediye Başkanı Jerzy Lukasz Walczak, mektubun bir fotoğrafını sosyal medyada şu sözlerle paylaştı: "Şişedeki harfler sadece denizlerde yüzmez. ve sadece filmlerde ya da kitap sayfalarında görünmezler. Hayat bazen inanılmaz hikayeler de yazıyor."

Kaynak: DHA