Polonya'da Anayasa Mahkemesinin kürtaj kararı ikinci kez protesto edildi
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Polonya'da Anayasa Mahkemesinin kürtaj kararı ikinci kez protesto edildi

24.10.2020 01:57 | Son Güncelleme: 24.10.2020 02:02
Polonya'da Anayasa Mahkemesinin kürtaj kararı ikinci kez protesto edildi

Polonya'da bir grup, Anayasa Mahkemesinin fetüsün kusurlu olduğu durumlarda kürtaj yapılmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesine tepki gösterdi.

Polonya'da bir grup, Anayasa Mahkemesinin fetüsün kusurlu olduğu durumlarda kürtaj yapılmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesine tepki gösterdi.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, göstericiler başkent Varşova'da iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin Başkanı Jaroslaw Kaczynski'nin evinin önünde toplandı.

Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı, 15 protestocu gözaltına alındı.

Anayasa Mahkemesinin kararına, ana muhalefet partisi Civic Platform ile Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic de tepki gösterdi.

Yılda yaklaşık 1000 kürtaj işleminin yapıldığı ülkede artık tecavüz durumu ve annenin sağlığının risk altında olması halinde kürtaja izin verilecek.

Anayasa Mahkemesi dün aldığı kararda, 1993'ten beri yürürlükte olan ve fetüste ciddi kusur olması durumunda kürtaja izin veren kanunun anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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