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Polonya Başbakanı Morawiecki'ne göre Rusya Ukrayna işgaliyle yetinmeyecek

AA, Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel
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Polonya Başbakanı Morawiecki'ne göre Rusya Ukrayna işgaliyle yetinmeyecek

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle yetinmeyeceğini, daha batıya ilerleyeceğini savundu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle yetinmeyeceğini, daha batıya ilerleyeceğini savundu.

Morawiecki, TVP Word'e verdiği röportajda, "Rusya'nın Ukrayna'da salam taktiği (her boşluktan faydalanma) kullanmasından endişe ediyorum." ifadesini kullandı.

Kremlin yönetiminin hukuka, barışa ve demokrasiye karşı siyasi bir düzen kurmaya çalıştığını belirten Morawiecki, Batılı ülkeler arasında yaptırımlar konusunda yaklaşım farklılıkları bulunduğunu söyledi.

Morawiecki, "Bazı AB ülkeleri Rusya'ya karşı ağır yaptırımları desteklerken bazıları ise hafif yaptırımlarla başlayıp daha sonra bunları ağırlaştırmak istiyorlar. Ben bunu yanlış bir yaklaşım olarak görüyorum." açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapabilecekleri karşısında NATO'nun rolünün birçok Batılı ülke tarafından giderek daha iyi anlaşıldığını ifade eden Morawiecki, Avrupa'nın doğusunda jeopolitik stratejilerin yeniden tanımlandığı vurgusunu yaptı.

Polonya Başbakanı ayrıca Batılı müttefiklerini Ukrayna'dan muhtemel mülteci akını konusunda uyardı.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel

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