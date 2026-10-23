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Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve ekiplerin bölgede teyakkuz halinde süreci yakından takip ettiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Yaralanan 5 vatandaşımızdan birinin durumu ağır olup, hastanelerimizde tedavileri sürmektedir. Ekiplerimiz, bölgede teyakkuz halinde süreci yakından takip etmektedir" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen kazadan etkilenen vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olayda maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 5 vatandaşımızdan birinin durumu ağır olup, hastanelerimizde tedavileri sürmektedir. Ekiplerimiz, bölgede teyakkuz halinde süreci yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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