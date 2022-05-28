Zeynal Özbilgin Vilayetler Hizmet Birliği daimi meclis üyeliğine seçildi - Haberler

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Zeynal Özbilgin Vilayetler Hizmet Birliği daimi meclis üyeliğine seçildi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Zeynal Özbilgin Vilayetler Hizmet Birliği daimi meclis üyeliğine seçildi

Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Zeynal Özbilgin, Türkiye Vilayetler Birliği Daimi Meclis Üyeliğine seçildi.

Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Zeynal Özbilgin, Türkiye Vilayetler Birliği Daimi Meclis Üyeliğine seçildi.

Adıyaman İl Genel Meclis üyesi olan Zeynal Özbilgin, Ankara Gölbaşı'nda düzenlenen Türkiye Vilayetler Birliği 54. Olağan Meclis toplantısında Türkiye genelinde birliğin daimi meclis üyeliğine seçilen 2 meclis üyesinden birisi oldu.

Türkiye Vilayetler Birliği Daimi Meclis Üyeliğine seçilmesinden dolayı teşekkürlerini dile getiren Zeynal Özbilgin, görevi en iyi şekilde yerine getirmenin gayretinde olacağını kaydetti.

Özbilgin, "Vilayetler Hizmet Birliği Daimi Meclis Üyeliğine seçilmemden dolayı başta Birlik Başkanımız İçişleri Bakan Yardımcımız Muhterem İnce'ye, valilerimize, meclis başkan ve meclis üyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Vilayetler Hizmet Birliği Adıyaman Türkiye Ankara Politika Haberler

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