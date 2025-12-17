Haberler

Zelenskiy: "Bugün Moskova'dan, gelecek yılın savaş yılı olacağına dair yeni sinyaller aldık"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moskova'dan gelen sinyallerin önümüzdeki yılın savaş yılı olacağını belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın açıklamalarına dikkat edilmesi gerektiğini ve uluslararası ortakların daha cesur kararlar alması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bugün Moskova'dan, gelecek yılın savaş yılı olacağına dair yeni sinyaller aldık. Bu sinyaller sadece bize yönelik değil. Ortaklarımızın bunu görmesi önemli. Özellikle de Rusya'nın savaşı bitirmek istediğini sık sık söyleyen ABD'deki ortaklarımızın" dedi.

Rusya'nın açıklamalarının dikkate alınması ve tepki verilmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, Rusların diplomatik girişimleri baltalayabileceğini, bazı maddeler üzerinden baskı kurmaya ve Ukrayna'nın topraklarını ilhak etme arzularını örtbas etmeye çalışacaklarına dikkat çekti.

Rusya'nın Ukrayna'nın ardından bir gün kendi "tarihi toprakları" olarak adlandırabilecekleri Avrupa'daki diğer ülkeleri hedef alacağını öne süren Zelenskiy, "Bu Rus tarih çılgınlığına karşı gerçek bir koruma gerekiyor ve şu anda tüm ortaklarımızla bu korumanın gerçekten sağlanması için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Ukrayna'ya güvenlik garantileri ile Rus varlıklarına ilişkin finansal ve siyasi kararlar alınması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Tüm ortaklarımızın gerçeği görmeli, kabul etmeli ve buna göre hareket etme cesaretini göstermesi gerekiyor" dedi.

"Rusya tarihi topraklarını askeri yöntemler aracılığıyla kurtaracaktır"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Kurulu'nun genişletilmiş toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta bu yıl elde ettiği kazanımlara ve savaştaki gelişmelere değinmişti. Putin, "Bu yıl korunaklı kaleler haline getirilen büyük şehirler de dahil olmak üzere 300'den fazla yerleşim yerini kurtardık. Askeri harekatımız şüphesiz ki başarılı olacaktır. Diplomasi yoluyla sorunların köküne inmeyi ve çatışmayı bu şekilde çözmeyi tercih ediyoruz. Ancak Ukrayna tarafı ve yabancı destekçileri önemli müzakerelere yanaşmazsa, Rusya tarihi topraklarını askeri yöntemler aracılığıyla kurtaracaktır. Ayrıca, güvenlik için bir tampon bölgenin oluşturulması ve genişletilmesi de sık sık gündeme getirilecek" demişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
