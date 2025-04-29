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Zelenskiy: Koşulsuz Ateşkes Savaşın Çözümünde İlk Adım Olmalı

Zelenskiy: Koşulsuz Ateşkes Savaşın Çözümünde İlk Adım Olmalı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümü için Rusya'nın koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini vurguladı ve diplomasiye yönelik baskı noktalarının belirlendiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın çözümünde ilerleme kaydedilmesinin Rusya'nın koşulsuz ateşkesi kabul ederek ilk adımı atmasına bağlı olduğunu belirterek, "Koşulsuz ve tam bir ateşkesin ilk adım olması gerektiği konusunda ısrar ediyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, üç yılı aşkın süredir devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın çözümünde ilerleme kaydedilmesinin Rusya'nın koşulsuz ateşkesi kabul ederek ilk adımı atmasına bağlı olduğunu belirterek, "Savaşı sona erdirmek için net adımlar atmalılar ve biz koşulsuz ve tam bir ateşkesin ilk adım olması gerektiği konusunda ısrar ediyoruz. Rusya bunu yapmalı" dedi.

Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek üzere ABD ile daha fazla görüşme yapmaya hazırlandığını aktaran Zelenskiy, Rusya'yı diplomasiye en güçlü şekilde teşvik edecek baskı noktalarını seçtiklerini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıldönümü dolayısıyla Ukrayna'da 8-11 Mayıs tarihleri arasındaki ateşkes kararını eleştiren Zelenskiy, ateşkes için 8 Mayıs'a kadar beklemeye gerek olmadığını söyledi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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