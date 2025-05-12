ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

PKK'nın kendini feshetmesine ABD ne diyor? İlk açıklama geldi
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki fırsat penceresini Ukrayna ve Rusya heba etmemeli

İstanbul zirvesine ilişkin çarpıcı çıkış! Erdoğan'dan iki lidere uyarı
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı

Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Desteği ve diplomasiyi en üst düzeyde kolaylaştırmaya hazır olması dolayısıyla kendisine minnettarım"

Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, "Desteği ve diplomasiyi en üst düzeyde kolaylaştırmaya hazır olması dolayısıyla kendisine minnettarım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, "Desteği ve diplomasiyi en üst düzeyde kolaylaştırmaya hazır olması dolayısıyla kendisine minnettarım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Rusya ile yapılması beklenen görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür eden Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savaşın sona erdirilmesine yardımcı olabilecek Türkiye'deki toplantının kilit ayrıntılarını görüştüm. Desteği ve diplomasiyi en üst düzeyde kolaylaştırmaya hazır olması dolayısıyla kendisine minnettarım. Ateşkes ihtiyacı konusunda ortak bir görüşü paylaşıyoruz" dedi.

"Putin ile doğrudan görüşmeye hazırız"

Ateşkesin sağlanmasının ardından gözlemlenmesinin önemli olduğunu belirten Zelenskiy, "Putin ile doğrudan görüşmeye hazırız. Avrupa'da uzun vadeli güvenlik garantileri sağlamak üzere birlikte çalışmaya devam etmemiz büyük önem taşımaktadır. ABD ile sürekli temas halinde olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben barışın sağlanması için ortak çabalarımızı sürdürme konusunda mutabık kaldık" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.