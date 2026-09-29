Zelenskiy, Belçika ile 3 F-16'nın yıl sonuna kadar teslimi için anlaştı

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bu yılın sonuna kadar üç adet F-16 savaş uçağının tarafımıza teslim edilmesi konusunda Belçika ile önemli bir anlaşmaya vardık" dedi.

Ukrayna ve Belçika arasında F-16 savaş uçağı anlaşması yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bu yılın sonuna kadar üç adet F-16 savaş uçağının tarafımıza teslim edilmesi konusunda Belçika ile önemli bir anlaşmaya vardık. Bu uçakların teslimat sürecini hızlandıracağız" dedi.

Zelenskiy ayrıca Ukrayna'nın, F-16'lar için Belçika ile İspanya'nın da aralarında bulunduğu diğer ülkelerden acil mühimmat sevkiyatı aldığını belirtti.

Rusya'nın sivilleri hedef alan acımasız saldırılarına karşı Ukrayna'ya verdikleri kararlı destekten dolayı Belçika Başbakanı Bart de Wever ve Belçika hükümetine teşekkür eden Zelenskiy, "Rusya saldırganlığını her geçen gün artırırken, hava hedeflerini vurma ve halkımızı koruma kapasitemizi yükseltmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı