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Zafer Partisi, İstanbul ve 17 ilçedeki belediye başkan adayları için tanıtım programı düzenledi

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Zafer Partisi, İstanbul ve 17 ilçedeki belediye başkan adayları için tanıtım programı düzenledi. Programda partinin genel başkanı Ümit Özdağ da konuştu ve İstanbul'un önemine vurgu yaptı. Ayrıca, İstanbul'da mültecilere harcanacak hiçbir paranın olmayacağı sözü verildi. Adaylar da tanıtıldı.

Zafer Partisi, İstanbul ve 17 ilçedeki belediye başkan adayları için tanıtım programı düzenledi.

Beyoğlu'ndaki otelde düzenlenen Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu ve İlçe Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısı, partinin genel başkanı Ümit Özdağ'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Özdağ, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan askerlere rahmet, yaralı askerlere de şifa diledi.

Özdağ, İstanbul'un Türkiye'nin ekonomik, kültürel, finansal merkezi olduğuna işaret ederek, "Mevcut haliyle Türkiye için çok büyük bir güç kaynağı İstanbul fakat bu kadar büyük bir gücün, bu kadar küçük bir coğrafyada büyük sorunlarla birlikte yoğunlaşması da aynı zamanda bu ülkeyi, bu bölgeyi bir milli güvenlik sorunu haline getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da zafere ulaşmak için hep birlikte büyük bir mücadele vereceklerini söyleyen Özdağ, "Artık İstanbul, aslında birbirinden çok farklı olmayan iki zihniyet arasında sıkışmaya mahkum değil. Bu iki zihniyet de İstanbul'da şimdiye kadar onlarca yıldan beri aynı müteahhitlerle çalışıyor. Bu iki zihniyet de İstanbulluları değil müteahhitlerin çıkarlarını savunuyor." dedi.

Özdağ, seçimi kazanmaları durumunda İstanbul'u mülteciler için çekim merkezi olmaktan çıkaracaklarına söz verdiklerini ve ilçe belediyelerinde İstanbulluların bir tek kuruşunun dahi mülteciler için harcanmayacağını dile getirdi.

Adaylar

Toplantıda daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu ile partinin ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Zafer Partisinin ilçe belediye başkan adayları şu isimlerden oluştu:

"Dursun Atabek (Üsküdar), Hüseyin Avni Borluk (Adalar), Tuğrul Kihtir (Kadıköy), Sibel Zeren (Maltepe), Akın Gürkan (Tuzla), Jülide Sarıkaya Kurdoğlu (Ümraniye), Tarkan Güler (Bayrampaşa) Sevim Aydın Gümüşdal (Beyoğlu), Kürşad Dağ (Pendik), Aydemir Alıçlar (Zeytinburnu), Umut Basmacı (Avcılar), Ulaş Öztürk (Bahçelievler), Türker Tolga Topaloğlu (Bakırköy), Özcan Aksu (Beylikdüzü), Yaşar Öztürk (Büyükçekmece), Emre Met (Küçükçekmece) ve Murat Demirkol (Silivri)."

Kaynak: AA / Politika

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