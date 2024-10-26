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YSK'ya Kolombiya'da Şeffaflık Ödülü

YSK'ya Kolombiya'da Şeffaflık Ödülü
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kolombiya'da düzenlenen A-WEB 6'ncı Genel Kurulu'nda 'Seçimlerde En İyi Uygulamalar ve Şeffaflık Ödülü' aldı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Türk seçmeninin sandığa katılım oranının yüksek olduğunu vurguladı.

YÜKSEK Seçim Kurulu'na (YSK), Kolombiya'da düzenlenen Dünya Seçim Organları Birliği (A-WEB) 6'ncı Genel Kurul'unda 'Seçimlerde En İyi Uygulamalar ve Şeffaflık Ödülü' verildi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen A-WEB 6'ncı Genel Kurul'unda, Türkiye'yi YSK Başkanı Ahmet Yener temsil etti. Genel Kurul kapsamında düzenlenen ödül töreninde YSK'ya 'Seçimlerde En İyi Uygulamalar ve Şeffaflık Ödülü' verildi. Ödülü, YSK Başkanı Ahmet Yener ile YSK Üyesi Serdar Mutta aldı. Yener, Türkiye'de seçim sisteminin daha da mükemmelleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Burada edindiğimiz izlenimler ve bilgiler, bize şunu gösterdi ki 'Dünyada seçim kurulunda hakimlerden oluşan tek kurul, Türkiye Yüksek Seçim Kurulu' diyebiliriz. Bu da bizim sistemimizi diğer ülkelerden ayırıyor" dedi. Türk seçmeninin diğer ülkelere oranla sandığa katılımının oldukça yüksek olduğuna işaret eden Yener, "Bizde katılım yüzde 80'lerin altına düşmüyor. Bu husus da Türk halkının demokrasisine ne kadar sahip çıktığını gösteriyor. Çoğu ülkelerde yüzde 40 ile 50 arasında değişiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Yüksek Seçim Kurulu Ahmet Yener YSK Başkanı Kolombiya Politika Yaşam

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