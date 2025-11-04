Haberler

YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına yönelik açıklama

Güncelleme:
Yükseköğretim Kurulu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerine ilişkin asılsız iddiaları yanıtlayarak, herhangi bir usulsüzlük olmadığını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, " Hakan Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir" denildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
YÖK'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yükseköğretimine ilişkin asılsız iddialar yer almaktadır."Government and Politics" alanındaki lisans eğitimine 1994 yılında başlayan Sayın Hakan Fidan, Almanya'da bulunan ABD menşeili "University of Maryland University College" adlı yükseköğretim kurumundan 1997 yılında mezun olmuştur. Bilindiği üzere lisans öğrenim süreleri her ülkenin kendi iç mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca farklılık gösterebilmektedir.
Gerekli kredileri tamamlayan ve diğer şartları sağlayan Fidan, Yükseköğretim Kuruluna denklik başvurusunda bulunmuştur. Sayın Fidan, denklik işlemleri devam ederken Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır.
Yüksek lisans eğitimi sürecinde Sayın Hakan Fidan'ın kurulumuza yaptığı denklik başvurusu olumlu sonuçlanmış ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla "Politik Bilimler" alanında Lisans Diploma Denklik Belgesi düzenlenmiştir.
Sayın Hakan Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. 1996 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre denklik almadan yüksek lisans eğitimine başlanması ve devam edilmesi mümkündür. Ancak denklik işlemleri olumlu sonuçlanan adaylar, denklik belgesini lisansüstü eğitimin tamamlanmasına kadar teslim etmek ve yüksek lisans eğitimlerinde de başarılı olmak şartıyla diploma almaya hak kazanırlar". - ANKARA

