Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı olması köyünde sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı olması, doğup büyüdüğü Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyünde sevinçle karşılandı. Köyde yaşayan vatandaşlar, büyük heyecan ve gurur duyduklarını söyledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı olması, doğup büyüdüğü Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyünde sevinçle karşılandı. Köyde yaşayan vatandaşlar, büyük heyecan ve gurur duyduklarını söyledi.

Bartın'ın Ulus ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Ulukaya köyünde 1971 yılında doğan Adalet Bakan Yılmaz Tunç, ilk ve orta öğrenimini de köyde tamamlayarak, İstanbul'a yerleşti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Bakan Tunç, 23, 24, 25, 26 ve 27'nci dönemlerde AK Parti Bartın Milletvekili olarak TBMM'de görev aldı. AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı olarak atanması, doğup büyüdüğü 140 kişinin yaşadığı Ulukaya köyünde sevinç ve mutlulukla karşılandı.

Ulukaya köyünün eski muhtarı Sadık Özkan da "Sayın Yılmaz Tunç'un bakan olması yönünde bir beklentimiz vardı. Hükümetin böyle kurulması bizi memnun etti, Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı olması bizi çok gururlandırdı" diye konuştu.