Yıllardır sessizliğini koruyan Besim Tibuk'tan Atatürk hakkında skandal sözler: ABD mandası istedi

1990'lı yıllarda ilginç vaatleriyle öne çıkan Liberal Demokrat Parti Eski Genel Başkanı Besim Tibuk, yıllardan bu yana fazla ön plana çıkmıyordu. Tibuk, katıldığı bir programda Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sözleri nedeniyle tepki çekti. Tibuk, Atatürk için "ABD mandasını istiyordu" ifadelerini kullandı.

Liberal Demokrat Parti'nin kurucu genel başkanı Besim Tibuk, 1990'lı yıllarda ve 2002 seçimlerindeki vaatleriyle o dönemin en çok konuşulan isimlerden biriydi. Hatta TRT yayınında "Ne varsa satacağız, TRT'yi de satacağız" sözleri çok konuşulan Tibuk, seçimlerden hezimetle ayrıldı.

YILLARDIR ORTALIKTA GÖRÜNMÜYORDU

Uzun yıllardan bu yana sıcak siyasetin içerisine girmeyen ve şu anda 77 yaşında olan Tibuk, katıldığı bir programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili tepki çeken ifadeler kullandı. Tibuk, Atatürk için "Mustafa Kemal, ABD Mandası Olmak İstedi" ifadelerini kullandı.