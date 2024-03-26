Binali Yıldırım, Erzincan'a gelerek seçim çalışmalarına başladı

Eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, yerel seçim çalışmaları için memleketi olan Erzincan'a geldi.

Yıldırım, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında karşılandı. Binali Yıldırım karşılamaya gelen vatandaşlara selamlama konuşması yaparak, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Yıldırım daha sonra partililerce oluşturulan konvoy eşliğinde şehir merkezine geçerek iftar programına katıldı. Yıldırım iftardan sonra şehit ailesine ziyarette bulunarak seçim ofisinde vatandaşlarla bir araya geldi. - ERZİNCAN