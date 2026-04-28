Yıldırım'dan Türkiye Şampiyonası'na katılacak voleybolculara tebrik

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Tuncay Altuğ ile AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Genç Kızlar Voleybol Grup Müsabakaları'nı başarıyla tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan sporcularla bir araya geldi.

Programda, grup müsabakalarında tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye'nin en iyi 16 takımı arasına giren Erzincan Vefa Spor Kulübü'nün yöneticileri, teknik ekibi ve sporcuları tebrik edildi. Protokol üyeleri, genç sporculara çeşitli hediyeler takdim etti.

Binali Yıldırım ile Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 8-10 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda takıma başarı dileklerini iletti. - ERZİNCAN

