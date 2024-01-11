Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, katıldığı canlı yayında Ak Parti'nin İB adayı Murat Kurum'a sert eleştiriler yöneltti. Aydal, "Bizimle İstanbul adaylarını da paylaşmadılar. Kanal İstanbul beka sorunumuzdur bizim. Bu sebep bile Murat Kurum'un İBB başkanı olmaması için yeterlidir." dedi.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA YENİDEN REFAH KRİZİ

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki pazarlıklar çıkmaza girdi. İki parti arasındaki ipler kopma noktasına gelirken, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal, Halk Tv canlı yayınında Cumhur İttifakı'nda yeni krize neden olacak açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal

"BİZ AK PARTİ'Yİ KAZANDIRMAK İÇİN VAR OLAN BİR PARTİ DEĞİLİZ"

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler getiren Aydal, YRP'nin AK Parti'yi kazandırmak için var olan bir parti olmadığını vurguladı. Aydal şunları söyledi: "Bizim çok ciddiye alarak bizim bir partiye güç verişimizi ciddiye almadıklarını gördüm. Onların bizimle yaptığı toplantıları havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Bizim tabanımız da onları istemiyor. AK Parti'li arkadaşlar diyorlar ki 'bizi desteklemezseniz CHP kazanacak' Biz AK Parti'yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz. Öyle de gözüküyor.

"BİZİMLE İSTANBUL ADAYLARINI DA PAYLAŞMADILAR"

Bizimle İstanbul adaylarını da paylaşmadılar. Murat Kurum isminde Emine Erdoğan'ın etkisi olduğunu düşünüyorum. Geçmişteki çalışmalarda bu poşet işlerinde vs. Kurum ile ilişkilerinin etkisidir bu. Murat Kurum beyefendiyle tanışıyorum, gayet beyefendi biri.

Murat Kurum

"KURUM'UN BAKANLIK DÖNEMİNDEN AKLINIZDA KALAN POŞETTEN BAŞKA BİR ŞEY VAR MI?"

Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı döneminde aklınızda kalan poşetten başka bir şey var mı? 25 kuruşluk poşet... Onda bile mantık hatası var. Cumhurbaşkanının eşi önem veriyor diye bunun peşine düşüldü. Yaptıkları şey çok daha büyük zarara uğrattı. O siyah büyük poşetler yaygınlaştı bu akıllıca değildi.

"KANAL İSTANBUL MURAT KURUM'UN İBB BAŞKANI OLMAMASI İÇİN YETERLİDİR"

Biz Murat Kurum'u deprem döneminde de gördük. Algı yönetimi ile kurulmuş bir söylem geliştiriyor Murat Kurum beyefendi. Kanal İstanbul beka sorunumuzdur bizim. Bu sebep bile Murat Kurum'un İBB başkanı olmaması için yeterlidir.

"AK PARTİ ADAY BİLE BULAMIYOR"

Şimdi AK Parti hiç olmadığı kadar sıkıntıda aday bile bulamıyor. Dikkatinizi çekmiştir en sıkıntılı şehirlerde bile eski adaylarını yeniden gösterdi. Bunlardan en dikkat çekenlerinden biri Kocaeli. Tahir Büyakın iki metro vadetmiş ikisi de yok. Temiz hava demiş her gün zehir suluyoruz. Temiz su vadetmiş sular pis. Tramvay yapacağım demiş bir tanesi bile bitmemiş. Bütün bu olmazlar içinde bile aynı kişiyi aday yapıyorsa AK Parti çok çaresiz demektir. Ankara, İstanbul ve İzmir'i kaybedince de kendisini yenilmiş sayacak.