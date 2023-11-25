Yeniden Refah Partisi Mart seçimlerine hazırlanıyor

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Mart seçimlerinde 400 binin üzerinde üye ile yerel seçimlere gireceğiz ve belediyelerde milli görüş iktidarını yeniden gerçekleştireceğiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Sivas'a geldi. İnönü Bulvarı'ndaki Tarihi Kale Camisi önünde il teşkilatının karşıladığı Erbakan, Buruciye Medresesi önünde halka hitap etti. Erbakan'a, Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Nureddin Gül, İl Başkanı Fatih Kalkan ve parti yöneticileri eşlik etti.

Genel seçimlerden kazandıkları 5 milletvekiliyle partisinin Türkiye siyasetinin parlayan yıldızı olduğunu söyleyen Erbakan, "Eylül ve ekim aylarında partimiz yüzde 20 büyüdü. 260 bin üyeden 305 bin üyeye çıktık. Bu 2 ayda, yüzde 20 büyüme demektir. Bu partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunun ispatıdır. İnşallah bu tempoyla devam edeceğiz, mart seçimlerinde 400 binin üzerinde üyeyle yerel seçimlere gireceğiz ve belediyelerde 'Milli Görüş' iktidarını yeniden gerçekleştireceğiz. Bugünlerde hangi çay ocağında otursanız, hangi esnafa, hangi vatandaşa gitseniz, sizlere 'Yeniden Refah' diyor. Yeniden Refah Partisi, milletimizin umudu haline gelmiş durumdadır. Partimizin bu başarısının sebebi, 5 yaşında bir parti olmasına rağmen 54 yıllık geçmişe sahip olmasıdır" dedi.