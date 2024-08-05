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Yeniden Refah Partisi Akhisar İlçe Başkanlığı'na Ünal Kaplan atandı

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Yeniden Refah Partisi Akhisar İlçe Teşkilatı'nda Hızır Şenol'dan boşalan başkanlık görevine Ünal Kaplan getirildi. Kaplan, görevine başlarken partisine ve genel başkanına teşekkür etti.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Akhisar İlçe Başkanlığı'na Ünal Kaplan atandı.

YRP Akhisar İlçe Teşkilatı'nda Hızır Şenol'dan boşalan başkanlık görevine Ünal Kaplan getirildi. Görevine başlayan Kaplan, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan beyefendinin takdirleriyle, Yeniden Refah Partisi Akhisar İlçe Teşkilat Başkanlığı'na atanmış bulunmaktayım. Öncelikle milletimiz, partimiz ve tüm değerli Akhisarlı hemşerilerimiz için bu onurlu göreve beni layık gören sayın genel başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın" dedi.

Ünal Kaplan, 15 Mayıs 1980 tarihinde Bitlis'te doğdu. Ailesinin ticari faaliyetlerinden dolayı Manisa'ya taşınan Kaplan, iş hayatına da erken yaşlarda atılarak, çeşitli ticari sektörlerde faaliyetlerde bulundu. 2004 yılından bu yana perakende ve mağazacılık alanında Manisa'nın Akhisar ilçesinde iş hayatını sürdüren Kaplan, evli ve 3 çocuk babasıdır. Ünal Kaplan, 1994 yılında Refah Partisi'nin gençlik kolları ve milli gençlik vakfında görev aldı. Bu dönemde siyasi ve sosyal konularda önemli deneyim kazanan Kaplan, daha sonra Fatih Erbakan'ın Yeniden refah Partisi'ni kurmasıyla birlikte partiye katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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