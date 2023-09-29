Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, ilçede görev yapan kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda, ilçede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgiler alındı ve köylerdeki sorunlar dinlendi. Kaymakam Kini, sorunların çözümü için kurum amirlerine talimat verdi.

Yeniçağa Kaymakamı Kurum Amirleri ve Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, ilçede görev yapan kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Öğretmenevi Lokalinde yapılan toplantıda, ilçede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili kurum amirlerinden bilgiler alan Kini, daha sonra mahalle ve köy muhtarlarından ise köylerdeki sorunları ve çalışmaları dinledi.

Kini, köylerde yaşanan sorunların çözümü ile ilgili çalışma başlatılması için kurum amirlerine talimat verdi.