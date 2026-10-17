Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Yeni Parti Malatya İl Başkanlığı binası Murat Emir'in katılımıyla açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Malatya İl Başkanlığı binası Murat Emir'in katılımıyla açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti Malatya İl Başkanlığı binası törenle açıldı. Açılışta Grup Başkanvekili Murat Emir, tüm milletvekillerinin sahada olduğunu söyledi; Genel Sekreter Yunus Emre de yarım milyondan fazla üyenin aidat ve bağışlarıyla teşkilatlanmaya katkı sunduğunu belirtti.

Yeni Parti'nin Malatya İl Başkanlığı binası, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, partililere teşekkür ederek, Malatya'da ve Türkiye genelinde iktidar hedefi doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Emir, "Tüm milletvekilleri sahadayız. Çünkü yeni nesil bir siyaset tarif ediyoruz. Artık Genel Başkan'ın gölgesinde, Genel Merkez'in gölgesinde siyaset devri bitmiştir. Siyasetin yeri meydanlardır, tarlalardır, sokaklardır, üyelerdir, örgütlerdir. İşte emek verenler bu partiyi yönetecek. Biz buna varız, biz buna hazırız." diye konuştu.

Yeni Parti Genel Sekreteri Yunus Emre de yarım milyondan fazla kişinin partiye üye olduğunu, üyelerin aidat ve bağışlarıyla teşkilatlanma çalışmalarına katkı sunduğunu söyledi.

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise partilerinin her görüşten herkese açık olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından parti binasının açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı

Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı!

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı

Sarıgül'le ilgili vahim iddia! Video internete düştü, işte ilk sözleri
Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti

Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti
Midyat'ta kira kavgasında amcasını bıçaklayan yeğen mahkemede konuştu: Kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum

Amcasını bıçakladığını kabul etti! Kaç kez vurduğunu hatırlamıyor
Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı

Gözaltındaki kadını kör etti! Polise hapis cezası
FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı

Vuran vurana! FIFA’dan Süper Lig takımına gece yarısı şok haber

Trump'tan Putin'e sürpriz jest! Rusya yaptırımlarını askıya aldı

Putin'e sürpriz jest! Trump son anda devreye girip askıya aldı
Fransa'da 500 farklı noktada eylem! Polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı

Ülke alarmda! 500 farklı noktada eylem var, çatışma çıktı