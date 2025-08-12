Yeni Mahkemeler için Yargı Çevreleri Belirlendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlendiğini açıkladı. 15 idare mahkemesi ile birlikte çeşitli mahkemelerin teşkilatları yeniden düzenlendi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak Bakanlığımızca kurulan yeni mahkemelerin yargı çevreleri ve bölge derecelerinin belirlenmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda 15 idare mahkemesinin bölge derecelerini belirledik" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargının etkinliğini artırmak, mahkemelerde ihtisaslaşmayı sağlamak ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerimize erişimini daha da kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak Bakanlığımızca kurulan yeni mahkemelerin yargı çevreleri ve bölge derecelerinin belirlenmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda 15 idare mahkemesinin bölge derecelerini belirledik. 3 bölge idare mahkemesi, 10 ağır ceza mahkemesi, 10 infaz hakimliği, 2 çocuk ağır ceza mahkemesi, 28 aile mahkemesi, 1 ticaret mahkemesi, 5 iş mahkemesi, 2 tüketici mahkemesi, 2 fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinin yargı çevrelerini düzenledik. Armutlu, Çiçekdağı, Harmancık, İnönü ilçelerimiz, il sınırları dışında başka bir yargı çevresine bağlı olmaktan çıkarılarak, bu ilçelerimizde yeni mahkeme teşkilatı kurduk. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Yaptığımız düzenlemelerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
