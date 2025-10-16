Haberler

Yemen'de Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari Öldürüldü

Yemen'deki İran destekli Husilerin Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari, görev başındayken öldürüldü. El-Gamari'nin ölümü, İsrail'in Yemen'e düzenlediği hava saldırılarıyla ilişkilendiriliyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari'nin "görev başındayken" öldürüldüğü ifade edildi. El-Gamari'nin ölümüne ilişkin detay verilmezken, İsrail ile çatışmanın sona ermediği, İsrail'in "işlediği suçlardan dolayı cezalandırılacağı" vurgulandı.

Katz: "Yaralı el-Gamari öldü"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Husiler, Yemen'de Husi liderliğinin büyük bölümünü etkisiz hale getiren ilk saldırıda hedef alınan Genelkurmay Başkanı'nın yaralarından dolayı öldüğünü duyurdu. Tehditleri ortadan kaldırmak için Husilere karşı kapsamlı adımlar attık ve bundan sonra da her türlü tehdide karşı aynısını yapacağız" ifadelerini kullandı.

El-Gamari, ağustos ayında İsrail ordusu tarafından hedef alınmıştı

İsrail, ağustos ayında Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırısında Husilerin Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari'yi, savunma bakanını ve diğer üst düzey yetkilileri hedef almış, saldırıda Husi yönetimindeki hükümetin başbakanı ve birkaç bakan daha öldürülmüştü. İsrail, hava saldırısının El Gamari, savunma bakanı ve diğer üst düzey yetkilileri hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, başkent Sana ve Yemen'in kuzeyi ile batı sahilindeki vilayetlerde hakimiyetini sürdürüyor. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
