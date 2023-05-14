Yatağa bağımlı hastalar sedyeyle oy kullanmaya taşınıyor Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de oy kullanma işlemi tüm hızıyla sürerken, yatağa bağımlı hastalar da sağlık ekipleri eşliğinde ambulanslarla oy kullanacakları sandıklara taşınarak oy kullanmaları sağlanıyor.

Yatağa bağımlı hastalar sedyeyle oy kullanmaya taşınıyor

MANİSA - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de oy kullanma işlemi tüm hızıyla sürerken, yatağa bağımlı hastalar da sağlık ekipleri eşliğinde ambulanslarla oy kullanacakları sandıklara taşınarak oy kullanmaları sağlanıyor.

Ülkenin tamamında olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Sabah erken saatlerden itibaren kendileri için belirlenen sandıklarda oy kullanmak için okullara giden vatandaşlar, oy kullanma işlemlerini gerçekleştiriliyor.

Yatağa bağımlı hastalar oy kullanmaya sedye ile taşınıyor

Öte yandan saat 17.00'ye kadar sürecek olan oy kullanma işlemleri çerçevesinde Kula Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı hastalar da 112 acil sağlık ve evde bakım hizmetleri ekipleri eşliğinde sedyeyle oy kullanacakları sandıklara taşınıyor. Yatağa bağlı olmalarından dolayı vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren hastalar, seçim sonuçlarının ülke ve millet adına hayırlı olmasını temenni etti.