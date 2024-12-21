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Yarbay Ali Tatar ölümünün 15. yılında mezarı başında anıldı

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Yarbay Ali Tatar ölümünün 15. yılında mezarı başında anıldı Yarbay Ali Tatar, ölümünün 15'inci yılında Ankara'daki kabri başında anıldı.

Yarbay Ali Tatar ölümünün 15. yılında mezarı başında anıldı

ANKARA - Yarbay Ali Tatar, ölümünün 15'inci yılında Ankara'daki kabri başında anıldı.

'Amirallere suikast' tertibiyle tutuklanan ve serbest bırakıldıktan sonra savcının talebiyle yeniden hakkında yakalama kararı çıkarılınca intihar eden Yarbay Ali Tatar, ölümünün 15'inci yılında Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasi parti temsilcileri, aile üyeleri ve sevenlerinin katıldığı törende, Tatar'ın kabri başında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma töreninde konuşan ağabey Ahmet Tatar, 252 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, "15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. FETÖ'nün ne kadar karanlık ve hain bir örgüt olduğu herkes tarafından görüldü, ipliği pazara çıktı. Yurt dışındaki yapılanması bile çözülüyor. Örgütün başı, yargı önüne çıkmadan, hesap vermeden bu yıl öldü" diye konuştu.

Yarbay Ali Tatar ölümünün 15. yılında mezarı başında anıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRKAN SAYIN - Politika
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