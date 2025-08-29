Yangın Söndürme Uçağı Acil İniş Yaptı, Pilotun Sağlık Durumu İyi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'deki yangına müdahale eden yangın söndüme uçağının Muğla Milas Havalimanı'na dönüş yaptığı sırada Yatağan ilçesinde acil ve sert iniş yaptığını ve pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Denizli Buldan'daki yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımız, Muğla Milas Havalimanı'na dönüş esnasında Yatağan ilçesi Hacıbayramlar köyüne teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kalmış, sert inişin etkisiyle uçakta hasar meydana gelmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu çok şükür iyidir. Orman teşkilatımıza ve kahraman personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm ekiplerimizi her türlü kazadan ve beladan korusun" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA