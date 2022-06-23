Yangın bölgesine giden İçişleri Bakanı Soylu, isim vermeden Şahan Gökbakar'a yüklendi
Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Marmaris yangını ikinci gününde devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye giderek birtakım incelemelerde bulundu. Son durumla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Şahan Gökbakar'a da göndermede bulundu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadele 2'nci gününde... Havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahale yeniden başladı.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022