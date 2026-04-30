WSJ: "ABD, gemilerin Hürmüz'den geçebilmesi için yeni bir koalisyon üzerinde çalışıyor"

Güncelleme:
Wall Street Journal gazetesine göre ABD yönetimi, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçebilmesini sağlayacak yeni bir uluslararası koalisyon oluşturmak istiyor.

Wall Street Journal gazetesine göre ABD yönetimi, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçebilmesini sağlayacak yeni bir uluslararası koalisyon oluşturmak istiyor.

Wall Street Journal gazetesinin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçiliklere gönderilen bir iç yazışmaya dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin Hürmüz Boğazında seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak için "Denizcilik Özgürlüğü Yapısı (MSC)" adıyla yeni bir koalisyon kurmak istediği ifade edildi. Koalisyonun, bilgi paylaşımı yapacağı, diplomatik olarak koordinasyon sağlayacağı ve yaptırımların uygulanmasına yardımcı olacağı belirtildi. Büyükelçiliklere gönderilen yazıda, "Katılımınız, seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etme ve küresel ekonomiyi koruma konusundaki kolektif yeteneğimizi güçlendirecektir. Ortak kararlılık göstermek ve İran'ın boğazdan geçişi engellemesine anlamlı bedeller ödetmek için kolektif eylem şarttır" ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi. Yazıda, "MFC, Orta Doğu için çatışma sonrası deniz güvenliği mimarisinin kurulmasında kritik bir ilk adımı oluşturmaktadır. Bu çerçeve, uzun vadeli enerji güvenliğini sağlamak, kritik denizcilik altyapısını korumak ve hayati deniz yollarında seyrüsefer haklarını ve özgürlüklerini sürdürmek için elzemdir. MFC, İngiltere ve Fransa'nın öncülük ettiği denizcilik planlama çalışmaları da dahil olmak üzere diğer denizcilik güvenlik görev güçlerini tamamlayıcı nitelikte olacaktır" denildiği aktarıldı. Habere göre ABD diplomatlarının yabancı muhataplarına ülkelerinin "diplomatik veya askeri ortak" olmak isteyip istemediklerini sormaları istenirken, misyonun Dışişleri Bakanlığı ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından ortaklaşa yürütüleceği belirtildi. Katılımın diplomasi, bilgi paylaşımı, yaptırımların uygulanması, deniz gücü varlığı veya diğer destek biçimleri şeklinde olabileceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen girişimin bir yapısı, ortak ülkeler ve denizcilik sektörü arasında diplomatik merkez görevi görecek, Florida'daki CENTCOM karargahından faaliyet gösteren Pentagon yapısı ise gerçek zamanlı deniz trafiğini koordine edecek ve boğazdan geçen gemilerle doğrudan iletişim kuracak. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
