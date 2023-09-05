Vezirköprü Kaymakamlığına yeni atama

Özgür Kaya, Vezirköprü Kaymakamı olarak göreve başladı. Kurum müdürleri tarafından karşılanan Kaya, toplantı gerçekleştirdi ve Vezirköprü'nün güzelliklerini vurguladı.

Vezirköprü Kaymakamlığına atanan Özgür Kaya görevine başladı.

Vezirköprü Kaymakamı Kaya'yı kurum müdürleri Kaymakamlık binası önünde törenle karşıladı.

Törenin ardından Kaya, kurum müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Kaya, Vezirköprü'nün çok güzel bir ilçe olduğunu belirterek, "Halkı cana yakın misafirperver. Vezirköprü'de görev yapmaktan gurur duyacağım ve görevimi severek yapacağım." dedi.