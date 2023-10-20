Van'ın Çaldıran Kaymakamı İran'da Sınır Güvenliği Toplantısına Katıldı

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İran'da düzenlenen "Sınır Güvenliği Toplantısı"na katıldı.

İran'ın Makü kentindeki toplantıya katıldıklarını belirten Türker, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin önem arz ettiğini söyledi.

Toplantıyı 1. Derece Hudut Komiseri Muavini Ali Ekber Beytullahzade ile bir araya gelerek gerçekleştirdiklerini belirten Türker, "Toplantıda iki ülke arasında bulunan 120 ile 200 nolu hudut taşları arasındaki iki sınır bölgesinde terör ve kaçakçılık gibi konular ele alındı. Bir sonraki toplantıyı ülkemizde gerçekleştireceğiz." dedi.