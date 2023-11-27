Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında sigara, cep telefonu, elektronik sigara ve diğer çeşitli eşyalar bulunuyor.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 655 paket sigara, 203 adet cep telefonu, 82 adet elektronik sigara, 11 adet elektronik sigara likiti, 22 bin 18 adet makaron, 507 kilo 212 gram açık tütün, 2 adet wifi cihazı, 5 adet kulak içi kulaklık, 6 adet pil, 2 adet gizli kamera, 3 adet bluetooth cihazı, 1 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN