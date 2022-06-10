Vali Canalp, güvenlik korucularıyla bir araya geldi - Haberler

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Vali Canalp, güvenlik korucularıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Vali Canalp, güvenlik korucularıyla bir araya geldi

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason Yücabağ Güvenlik Korucuları, dernek başkanı ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason Yücabağ Güvenlik Korucuları, dernek başkanı ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Valilik makamında Sason Yücebağ Güvenlik korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Vali Canalp, güvenlik korucularının ülke sınırları dahilinde jandarma bünyesinde kendilerine verilen her türlü görevi layıkıyla yerine getirdiklerini ve özelikle kırsalda jandarmanın en büyü yardımcıları olduklarını ifade etti.

Vali Ekrem Canalp'ın kendilerini ilgiyle, güler yüzle karşılamasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten dernek başkanı Bozkurt, "Valimiz ilimize atandığı ilk günden bu yana diğer alanlarda olduğu gibi güvenlik korucularının talepleri ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda her zaman yardımlarını gördük. Bu durum bizleri terörle olan kararlı mücadelemizde daha da cesaretlendirerek devletimizin desteğini göstermektedir. Bizlere verdiği desteklerden dolayı valimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ekrem Canalp Yücebağ Bozkurt Batman Politika Haberler

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