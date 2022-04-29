Uzmanlara göre İran'a yakın Şii gruplar Irak'ta siyasi süreci tıkıyor (1)

Iraklı uzmanlara göre, genel seçimlerin üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen cumhurbaşkanlığı seçimi ve hükümet kurulum sürecinde ilerleme kaydedilemeyen Irak'ta, İran'a yakın Şii gruplar ülkedeki siyasi sürecin tıkanmasına neden oluyor. Şikar Araştırma ve Anket Kurumu Başkanı Reber Talat, konuyla ilgili Erbil'de AA muhabirine açıklamalarda bulundu.