Haberler

Bakan Yerlikaya: Uyuşturucuyla mücadele, bir milletin istikbalini savunma meselesidir

Bakan Yerlikaya: Uyuşturucuyla mücadele, bir milletin istikbalini savunma meselesidir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede büyük operasyonlar gerçekleştirdiklerini ve tedarik ağlarını çökerterek suç gelirlerine darbe vurduklarını açıkladı. Uyuşturucunun insanlık suçu olduğunu vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin, "Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz. Sadece uyuşturucuyu yakalamıyoruz; tedarik ağlarını çökertiyor, suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Bu mücadele; bir milletin istikbalini savunma meselesidir" dedi.

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve 81 ilimizin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürleriyle 2025 yılını değerlendirdik. 2026 hedeflerimizi anlattık. Uyuşturucu; başlı başına bir suç olmakla birlikte birçok suçun da kaynağıdır. Suç türlerini besleyen bir damar gibi akar; asayişi bozar, kamu düzenini aşındırır, toplumsal huzuru hedef alır. Etkisi organize suçtan sokak şiddetine kadar geniş bir yelpazede iz bırakır. Bir evin kapısını sessizce aralar; sonra o evin neşesini, umudunu, muhabbetini tüketir; aile içi yıkımı büyütür. Bu yüzden uyuşturucuyla savaşımız; çok katmanlı, çok boyutlu, kararlı bir seferberliktir" dedi.

'UYUŞTURUCU BİR İNSANLIK SUÇUDUR'

Yerlikaya, "Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz. Sadece uyuşturucuyu yakalamıyoruz; tedarik ağlarını çökertiyor, suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Bu mücadele; bir milletin istikbalini savunma meselesidir. Uyuşturucuyla mücadelemizi, ülkemizin ve milletimizin sağlığı ve güvenliği kadar insanlık adına da yürütüyoruz. Çünkü uyuşturucu bir insanlık suçudur. Başta Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız olmak üzere, emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İhbarlarıyla, duyarlılığıyla, sahiplenmesiyle yanımızda duran aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar'ın Türkmen kafes dövüşçüsü 'Dalton İntizar' Azerbaycan'da yakalandı

Kafes dövüşçülüğünden örgüt üyeliğine! "Dalton İntizar" yakalandı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Daltonlar'ın Türkmen kafes dövüşçüsü 'Dalton İntizar' Azerbaycan'da yakalandı

Kafes dövüşçülüğünden örgüt üyeliğine! "Dalton İntizar" yakalandı
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu