Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Üsküdar'da AK Parti MKYK Üyesi ve 2014-2024 Dönemi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, CHP'li yeni belediye yönetimine yönelik makam aracı kullanımıyla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Türkmen, yıllardır makam aracı olarak kullanılan Passat marka aracın değiştirilerek, söz konusu aracın belediye başkanının köpeğine tahsis edildiğini öne sürdü.

Türkmen, CHP'li belediye başkanının göreve gelir gelmez Passat marka makam aracını 'kendi klasına uygun olmadığı' gerekçesiyle değiştirdiğini belirterek, yerine Mercedes Vito minibüs alındığını söyledi. Passat marka aracın ise belediye başkanının köpeğine özel olarak tahsis edildiğini iddia eden Türkmen, araçta köpeğin bakıcısının ve özel görevlisinin bulunduğunu ifade etti. Bu durumun siyasi bir tartışmanın ötesinde olduğunu vurgulayan Türkmen, "Bu, insan olarak da son derece yakışıksız bir tavırdır. Yıllarca makam aracı olarak kullanılan bir aracın bir köpeğe tahsis edilmesini kamuoyunun vicdanına sunuyorum. Bu, hem şahsımıza hem de Üsküdar halkına yapılmış bir saygısızlıktır" dedi.

"Bu hem şahsımıza hakarettir ve aslında Üsküdar halkına hakarettir"

Konuyla ilgili olarak Türkmen yaşadığı bir olayı da paylaşarak, "Dün Çengelköy'de seyir halindeyken bir araç önümüze çıktı. Baktım, aynı araba, aynı plaka. Aracın arka camından belediye başkanının köpeği etrafı izleyerek gidiyordu. Bir de köpeğin bakıcısı var özel görevlisiyle beraber araba özel köpeğin hizmetinde. Tabii bu bir siyasetten öte insan olarak çok yakışıksız bir tavır. Yani bizim makam arabası olarak kullandığımız aracı köpeğine tahsis etmesini kamuoyunun vicdanına sunuyorum. Bu hem şahsımıza hakarettir ve aslında Üsküdar halkına hakarettir. Bunu vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.