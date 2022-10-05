Uşak haberi... İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Yönetimi görevden alındı
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Uşak haberler: İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş ve yönetimi, görevden alındı.
İyi Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş ve yönetimi, görevden alındı.
Konuyla ilgili olarak İYİ Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "04 Ekim 2022 tarihi itibariyle, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun verdiği yetki ile Genel Başkan Meral Akşener tarafından İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş ve İlçe Yönetimi görevinden el çektirilmiştir" denildi. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika