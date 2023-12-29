Ümraniye Belediyesi'nde Motivasyon Buluşması

Ümraniye Belediyesi'nde görev alan çalışma arkadaşlarıyla Millet Bahçesi'nde periyodik olarak düzenlenen 'Motivasyon Buluşması'nda bir araya gelen Başkan Yıldırım, "Biz büyük bir aileyiz. Hep birlikte Ümraniye için daha iyisini yapacağız" dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, belediyede görev alan çalışma arkadaşlarıyla periyodik olarak gerçekleştirdiği "Motivasyon Buluşması" kapsamında 2023 yılının son haftasında Ümraniye Millet Bahçesi'nde yeniden bir araya geldi. Başkan Yıldırım, çalışma ekiplerini tek tek ziyaret ederek taleplerini dinleyerek sohbet etti. Başkan Yıldırım, "İlçemize sunduğumuz her hizmet, birlikte çalışmanın ve gayretin ürünüdür" dedi.

"El birliği ile çalışıyoruz"

Motivasyonu ve dayanışmayı arttıracak etkinliklerin devam edeceğini vurgulayan Başkan Yıldırım, "Biz büyük bir aileyiz. Hep birlikte Ümraniye için daha iyisini yapacağız. Çünkü iyi bir yaşamın herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Bunun için de el birliğiyle çalışıyoruz. Rabbim, milletimize hizmet yolundan bizi ayırmasın. İlçemize sunduğumuz her hizmet, birlikte çalışmanın ve gayretin ürünüdür" dedi. - İSTANBUL