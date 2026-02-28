Haberler

Umman Dışişleri Bakanı Al-Busaidi: "Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha baltalandı"

Güncelleme:
Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, ABD ve İran arasındaki dolaylı müzakerelerin baltalandığını belirterek, bu durumun ne ABD'nin çıkarlarına ne de küresel barışa hizmet ettiğini ifade etti.

ABD ve İran arasında yapılan dolaylı görüşmelere arabuluculuk eden Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, "Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha baltalandı. Bu durum ne ABD'nin çıkarlarına ne de küresel barışa hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının ardından yaptığı açıklamada "Hayal kırıklığı içindeyim. Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha baltalandı. Bu durum ne Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına ne de küresel barışa hizmet etmektedir. Acı çeken masumlar için dua ediyorum. ABD'yi daha fazla bu işe bulaşmamaya çağırıyorum. Bu sizin savaşınız değil" dedi. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
