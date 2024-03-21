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Ümit Özdağ, İzmir'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Naşit Birgüvi ve partililerle birlikte Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'na gelen Özdağ, bölgedeki iş yerlerini ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı.

Partisinin Seferihisar Belediye Başkan adayı İnci Paksoy için destek isteyen Özdağ, daha sonra Zafer Partisi Seferihisar İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Özdağ, Seferihisar temaslarının ardından Urla ilçesinde de esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Kaynak: AA / Politika

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