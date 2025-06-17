Ümit Özdağ Cezaevinden Tahliye Oldu: Açıklamalarda Bulundu

Tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ cezaevi çıkışında açıklama yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 7 yıl 10 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Özdağ'ın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti. Özdağ mahkeme sonucunda cezaevinden tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Ümit Özdağ basın mensuplarına açıklama yaptı. Ümit Özdağ, "Bugün tahliye oldum. Ancak tahliye olurken 2 sene 4 ay bir hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildim. Bana atılan suç Kayseri'de Suriyelilere yönelik tepkiyi kışkırtmak, halkı kin ve nefrete kışkırtmak suçu konusunda ellerinde hiçbir delil olmamasına savcılığın Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden geldiğini ifade ettiği belgede Ümit Özdağ'ın adı yazmamasına rağmen Ümit Özdağ'ın adı yazıyor, onun tahrik ettiği yazıyor diye bütün dünyanın gözleri önünde hakikate aykırı bir beyanı mahkemede iki kez tekrar etmesine bunlara rağmen bir ceza tesis edildi. Bunun istinafı var. Yargıtay'ı var. Göreceksiniz bundan beraat edeceğiz. Türk halkı vicdanında bu kararı onaylamamıştır" diye konuştu.

Açıklamalarına devam edeceğini söyleyen Özdağ, "Doğrusu benim de en çok merak ettiğim husus gerekçeli kararın nasıl inşa edileceği. Çünkü hukuk içinde bunun mümkün olmadığını biliyorum. Göreceğiz, istinaf ve Yargıtay boyutlarıyla birlikte görüşeceğiz. Ben buradan çıkar çıkmaz yapmayı planladığım şey şuradaki camide şükür namazı kılmaktı. Fakat jandarma izin vermemiş. Özdağ oraya giderse herkes peşinden gider camide kalabalık olur diye. Kalabalığın bir sıkıntısı yok aslında neden itiraz ettiler anlamadım. Ankara'ya gideceğiz ve bundan sonra çalışmalara başlıyoruz" dedi. - İSTANBUL