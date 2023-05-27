Ülkem Partisi ve Aydınlık Geleceğin Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek

Ülkem Partisi ile Aydınlık Geleceğin Partisi, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirdi.

Ata İttifakı bileşenlerinden Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan, partisinin genel merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile birlikte Erdoğan'ın ikinci turda en yüksek oyu alabilmesi için çalışmalarını sahada sürdürdüklerini belirtti.

Ülkem Partisinin, örgütlü bulunduğu 47 il, 252 ilçede yoğun şekilde çalıştığını dile getiren Doğan, "Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında doğru yerde durmamız gerekiyor. Bugün Kızılay'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan için oy istedik." diye konuştu.

Aydınlık Geleceğin Partisi Genel Başkanı Murat Danacı da partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gençlere önem verdiklerini, Türkiye'nin geleceğinde gençlerin daha çok söz sahibi olabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu.