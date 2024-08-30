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Ukrayna Devlet Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanını Görevden Aldı

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarından birinin Rusya saldırısının püskürtüldüğü sırada düşmesinden günler sonra Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk'u görevden aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarından birinin Rusya saldırısının püskürtüldüğü sırada düşmesinden günler sonra Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk'u görevden aldı.
Ukrayna hava kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 savaş uçaklarından birinin Pazartesi günü Rusya'nın füze saldırısının püskürtüldüğü sırada düşmesinden günler sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir kararnameye imza attı. Zelenskiy'nin imzaladığı kararnameyle Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk görevinden alındı. Zelenskiy akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ise, "Hava Kuvvetleri Komutanını değiştirmeye karar verdim. Tüm askeri pilotlarımıza sonsuza kadar minnettarım" dedi. Zelenskiy, görevden alma konusunda bir gerekçe belirtmedi ancak personelin korunması gerektiğini ve komuta kademesinin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da Korgeneral Anatoliy Kryvonozhka'nın geçici olarak komutanlık görevini yürüteceği bildirildi.
ABD'li bir yetkili İngiltere merkezli Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, kazanın Rus ateşi sonucu meydana gelmiş gibi görünmediğini ve pilot hatasından mekanik arızaya kadar muhtemel nedenlerin halen araştırıldığını söyledi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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