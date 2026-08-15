Haberler

Ukrayna’dan Rusya’da sanayi tesisine yönelik seyir füzesi saldırısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Samara kentinde Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) bünyesinde faaliyet gösteren ve roket teknolojileri ile elektronik sistemlerin üretiminde rol oynayan bir tesise seyir füzeleri ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Samara kentinde Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) bünyesinde faaliyet gösteren ve roket teknolojileri ile elektronik sistemlerin üretiminde rol oynayan bir tesise seyir füzeleri ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna, Rusya'nın güneybatısındaki Samara bölgesine geniş çaplı hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Samara kentindeki Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) bünyesinde faaliyet gösteren ve roket teknolojileri ile elektronik sistemlerin üretiminde rol oynayan Gelişim Merkezi'ne saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, saldırıda Ukrayna'nın kendi üretimi Flamingo seyir füzelerinin kullanıldığını ve tesisin Ukrayna sınırına yaklaşık 900 kilometre mesafede bulunduğunu belirtti. Ukraynalı lider ayrıca, cephe hattına yaklaşık 690 kilometre mesafedeki Rusya'ya ait Savasleyka Hava Üssü'nün de hedef alındığını açıkladı.

Zelenskiy, "Barışa ihtiyaç var ve bu, Rusya'da belirli tesislere verilen somut hasar yoluyla açıkça görülmelidir" dedi.

Rusya: "Sanayi altyapısı hedef alındı"

Rus yetkililer de saldırıda bölgedeki sanayi altyapısının hedef alındığını açıkladı. Samara Bölge Valisi İvan Noskov, hava savunma güçlerinin "büyük çaplı" bir füze saldırısını püskürttüğünü belirterek, kentteki sanayi tesislerinde "sınırlı hasar" meydana geldiğini söyledi. Vali, saldırıda yaralananlara tıbbi müdahale yapıldığını belirtirken, duruma ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?

Yeniden Cumhurbaşkanı aday olacak mı? En yakın kurmayı yanıt verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Erhan Çelik'ten genç yaşta ölen doktor eşine büyük vefasızlık!

Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı

Geceye yine o damga vurdu!
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK Parti’nin çeyrek asırlık tarihinde bir ilk yaşandı